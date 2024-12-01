اليوم.. سيدات العراق لكرة الصالات يلاعبن نظيراتهن المغربيات

2024-12-01 11:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لسيدات كرة قدم للصالات، يوم الأحد، نظيره المغربي، في صالة الجامعة الملكية المغربية بالعاصمة الرباط.

وقالت رئيسة اللجنة النسوية في اتحاد كرة القدم العراقي، رشا طالب، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب أجرى أمس السبت آخر وحدة تدريبية له استعداداً للقاء اليوم"، مبينة أن "مدربة المنتخب فييرا بيتنكور كثفت الوحدة التدريبية بتدريبات امس، وجرى فيها التركيز على معالجة الأخطاء التي وقعت فيها لاعبات المنتخب في اللقاء الودي الأول".

وأشارت طالب، إلى أن "مباراة اليوم، ستشهد غياب اللاعبة البارزة ديرين محمود، لتعرضها إلى تمزق في رباط الكاحل، وكسر بسيط في يدها، وسيكون التعويض بالبديلات".

وبحسب قولها، فإن مدربة المنتخب اجتمعت باللاعبات وشرحت لهن عبر تسجيلات المباراة السابقة أمام المغرب، الأخطاء التي ارتكبنها اللاعبات خلال المباراة وطالبتهن بتلافيها في مباراة اليوم والخروج بنتيجة طيبة.

وخسر المنتخب العراقي للسيدات أمام نظيره المغربي بنتيجة 5-1 في مباراة ودية أولى جرت الجمعة الماضي، في العاصمة المغربية الرباط، وذلك استعداداً للتصفيات الآسيوية التي ستُجرى في الفترة من 11 إلى 19 كانون الثاني 2025.