رابطة المصارف تعلن ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي خلال السنتين الأخيرتين

2024-12-01 11:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- حسن الفواز

أعلنت رابطة المصارف الخاصة، اليوم الأحد، عن ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي خلال السنتين الأخيرتين، فيما أشارت الى اهتمام الحكومة الكبير في الفترة الأخيرة بما يتعلق بالتحول الرقمي بشكل عام والتحول نحو نظام دفع إلكتروني.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "خلال السنتين الأخيرتين ارتفعت الودائع في القطاع المصرفي ، إلا أنه لا يزال هناك حجم لكتلة نقدية كبيرة خارج النظام المصرفي ،إذ يستدعي هذا الأمر زيادة الثقة بالقطاع المصرفي سواء الحكومي أو الخاص وتعزيز هذه الثقة من خلال البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية ، بالإضافة الى عرض برامج استثمارية خاصة بالودائع تنعكس على ودائع المواطنين من الممكن أن يحقق عائدات للمودعين في هذه المصارف ، وبالتالي يكون هناك حافز ودافع لزيادة هذه الودائع".

وأضاف طارق، أن "تعزيز نظام الدفع الإلكتروني في العراق له انعكاسات إيجابية جدا على زيادة استخدام المنظومة المصرفية في عمليات الدفع والتسويات سواء بين المواطنين والخدمات الحكومية أو المواطنين مع المؤسسات التجارية الخاصة" ،مشيراً إلى "اهتمام الحكومة الكبير في الفترة الأخيرة بما يتعلق بالتحول الرقمي بشكل عام والتحول نحو نظام دفع إلكتروني على مستوى التعاملات المالية".

وتابع أن "حوالي 75 بالمئة‎ من الكتلة النقدية هي خارج النظام المصرفي وتحتاج الى جهد كبير لتحفيز المواطنين والشركات والمؤسسات لاستخدام النظام المصرفي بشكل أكبر ، وهو ما يجري حالياً ولكن يحتاج الى تسارع هذا النوع من العمل لضبط العمليات المالية في العراق".