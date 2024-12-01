مدرب الطلبة: الجميع يتحمل مسؤولية التعادل وسنعمل على تصحيح المسار

2024-12-01 11:50:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب فريق الطلبة، باسم قاسم، أن فريقه قدّم أداءً متكافئاً أمام فريق القاسم في المباراة التي انتهت بالتعادل من دون أهداف، ضمن الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق بكرة القدم .وقال قاسم في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريقنا قدم مباراة متكافئة بينما كنا الأفضل في الشوط الثاني، حيث سنحت لنا عدة فرص للتسجيل. لكن غياب اللاعب الذي يستطيع ترجمة هذه الفرص إلى أهداف هي نقطة الضعف التي أثرت في نتائج الفريق".وأوضح قاسم أن "الخسارتين الأخيرتين أمام الزوراء ونفط البصرة تركتا أثراً نفسياً واضحاً على الفريق، مما زاد من التحديات التي يواجهها اللاعبون والجهاز الفني، معبراً عن استيائه من تصرفات بعض الجماهير التي انشغلت بالانتقادات والشتائم بدلاً من دعم الفريق، مؤكداً أن هذه الضغوط تؤثر سلباً في التركيز والأداء العام للفريق".وأبدى المدرب تحمله الكامل للمسؤولية عن النتائج، مشيراً إلى أنها "مسؤولية جماعية يتحملها الجميع " مؤكداً أن " الفريق سيستغل فترة التوقف الدولي لمعالجة الأخطاء وتحسين الأداء، خصوصا مع وجود رغبة حقيقية في تجاوز الصعوبات وتحقيق النجاح رغم الضغوطات الحالية".