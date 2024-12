2024-12-01 11:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت دائرة صحة ذي قار عن تكليف الدكتور سلوان قحطان مديرا جديدا لمستشفى الناصرية للقلب، وذلك بموجب وثيقة رسمية صادرة عن الدائرة. وذكرت الوثيقة التي حصلت عليها شبكة أخبار الناصرية أن هذا التكليف جاء بناءً على موافقة وزارة الصحة، واستنادا إلى صلاحيات مدير عام الصحة في المحافظة. يُذكر...

The post دائرة صحة ذي قار تعلن عن مدير جديد لمستشفى الناصرية للقلب appeared first on شبكة اخبار الناصرية.