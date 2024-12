النائب علا الناشي: الصحة توافق على انشاء وتأهيل مراكز صحية في 6 مدن بمحافظة ذي قار

2024-12-01 11:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن المكتب الإعلامي للنائب علا الناشي عن استحصال موافقة وزارة الصحة على إنشاء وإعادة تأهيل عدد من المراكز الصحية في محافظة ذي قار، ضمن جهود استثنائية لتعزيز الواقع الصحي في المحافظة. وأوضح المكتب في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية أن المشاريع تشمل إنشاء وتأهيل مراكز صحية في أقضية...

