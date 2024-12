2024-12-01 11:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار عن استحداث قسم جديد ضمن نظام الجغرافي للمعلومات (GIS) بهدف منع التعارضات بين المشاريع المنفذة في المحافظة. وقال رزاق العلي لشبكة أخبار الناصرية، إن الهدف من هذا القسم هو تفادي أي تعارضات محتملة بين المشاريع، مما يساهم في تفادي الخسائر المالية الناجمة عن...

