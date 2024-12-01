3 مواجهات في ختام الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق

2024-12-01 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب كردستان وكربلاء، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، ثلاث مواجهات ضمن ختام منافسات الجولة التاسعة لدور نجوم العراق لكرة القدم.

وفي المباراة الاولى يستضيف فريق ديالى نظيره فريق النفط على ملعب فرانسو حريري عند الساعة 2:30 عصراً، فيما يلتقي في الساعة 5:15 مساءً، فريق كربلاء مع ضيفه نفط البصرة على ملعب كربلاء الدولي.

ويختتم فريق زاخو منافسات الجولة التاسعة بمواجهة فريق الكرمة عند الساعة 7:30 مساءً على ملعب زاخو.



