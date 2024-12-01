2024-12-01 12:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن وضع خطة مدروسة لإعادة تفعيل الخط الجوي مع لبنان، فيما أشار الى التوجه لزيادة الرحلات الى لبنان. وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي إن “وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أعلن الخميس الماضي ،11/28 عن استئناف الرحلات الجوية من المطارات العراقية إلى مطار رفيق الحريري في …

The post بعد إعادة استئنافها.. العراق ينوي زيادة الرحلات الجوية إلى لبنان first appeared on Observer Iraq.



