2024-12-01 12:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، إطلاق خدمة تسجيل الاعتراضات الإلكترونية بشأن التوزيع للمعينين الجدد. وذكر بيان للوزارة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنها “تلفت عناية المهتمين من المعينين الجدد بموجب الأمرين الوزاريين (2394 في 2024/9/16) و(2701 في 2024/10/10) والأسماء المرمزة ضمن الوجبات (د-ج-ب-دب-وزاري-1394) والوجبة (دكتوراه-ماجستير2-وزاري-2701) و (وزاري-3240)، إلى إطلاق خدمة تسجيل الاعتراضات الإلكترونية بشأن …

