2024-12-01 12:09:04 - المصدر: ايشان

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن “الإرهاب التكفيري في سوريا أثبت أنه يتحرك في الخط نفسه مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني”. وقال عراقجي خلال مراسم إحياء يوم البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن “على الجماعات التكفيرية ومناصريها أن تعلم أنها لن تصل إلى أي مكان، في ظل وجود قوى المقاومة، والقوى التي تقاتل […]

ظهرت المقالة عراقجي: الإرهاب في سوريا يتحرك في الخط نفسه مع أمريكا وإسرائيل أولاً على ايشان.



