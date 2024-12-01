2024-12-01 12:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاحد (1 كانون الاول 2024)، انخفاضًا طفيفًا بالأسواق المحلية والصيرفات بالعاصمة بغداد بينما ارتفعت قليلا في محافظة البصرة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" سعر بيع الدولار في بغداد سجل اليوم 150,000 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي للبيع، بينما سجل سعر الشراء، 149,000 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، وسجل سعر الصرف للبيع في البصرة 150,500 دينارًا والشراء بـ 149,750 دينارًا.

وأضاف، أن" أسعار بيع الدولار الأمريكي في مدينة أربيل سجلت 150,550 دينار عراقي للبيع، في حين سجلت أسعار الشراء، 150,100 دينارًا عراقيًا مقابل كل 100 دولار أمريكي.