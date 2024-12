2024-12-01 12:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةدعت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، وزارة الاتصالات إلى تقديم توضيح بشأن قطع خدمة الإنترنت في مناطق غرب الأنبار، وذلك في ظل تصاعد التوترات على الحدود مع سوريا. وقالت البجاري، إنه"بعد ورود شكاوى عديدة من وكلاء الإنترنت في منطقة غرب الأنبار، وخاصة في قضاء القائم بشأن قطع خدمة الإنترنت عن تلك المناطق، فإننا […]

The post مطالبات نيابية بتوضيح رسمي لقطع الإنترنت في غرب الأنبار وسط توترات حدودية appeared first on جريدة المدى.