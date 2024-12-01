2024-12-01 13:00:04 - المصدر: ايشان

بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، كشرت الجماعات المتشددة عن أنيابها، ومن تحت غطاء الاحتجاجات “المعارضة” للحكومة السورية، والتي تناغمت ضمن إيقاع “الربيع العربي”، ظهرت جماعات مسلحة خطيرة على رأسها “الجيش السوري الحر”، و”جبهة النصرة”، وتنظيم “داعش”، فضلا عن قوات سوريا الديمقراطية. سقطت القرى والمدن واحدة تلوة الأخرى، مشاهد التعذيب والتنكيل والتمثيل بالجثث انتشرت على […]

ظهرت المقالة بين “سترحلين” و”لن تسبى مرتين”.. كيف تشكلت الفصائل العراقية في سوريا؟ أولاً على ايشان.



