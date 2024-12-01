2024-12-01 13:00:04 - المصدر: ايشان

حددت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد، التاسع من شهر كانون الأول الحالي موعداً لمحاكمة المتهم الأول بما تُعرف بقضية “التنصت”. وكتب النائب مصطفى سند، منشوراً على صفحته في فيسبوك، مرفق بوثيقة من مجلس القضاء الأعلى، قائلاً إن “محكمة جنايات الكرخ تحدد التاسع من شهر كانون الأول الحالي موعداً لمحاكمة المتهم (محمد جوحي) بأحد […]

ظهرت المقالة تحديد موعد محاكمة محمد جوحي المتهم الأول بـ”قضية التنصت” أولاً على ايشان.



