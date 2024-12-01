2024-12-01 13:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واععُقد اليوم الأحد المؤتمر الفني الخاص بمباراة الشرطة العراقي وبيرسبوليس الإيراني، التي ستُقام غداً ضمن الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا (النخبة)، وذلك في ملعب حمد بن خليفة في قطر.وذكر بيان لنادي الشرطة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه " تم خلال المؤتمر تحديد الأطقم الخاصة بالفريقين، حيث سيرتدي فريق الشرطة الزي الأخضر الكامل، وحارس مرماه الزي الأسود الكامل، بينما سيرتدي فريق بيرسبوليس الزي الأحمر الكامل، وحارس مرماه الزي الأصفر الكامل".وأضاف :" كما تناول المؤتمر الفني تثبيت التعليمات المتعلقة بالبطولة، بما يشمل الجوانب الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية، بالإضافة إلى أمور التسويق، والتوجيهات الطبية والإعلامية ".