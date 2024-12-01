الاتصالات توضح الانباء عن انقطاع الانترنت في القائم

2024-12-01 13:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، ايضاحا بشأن الانباء عن انقطاع الانترنت في القائم.

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات، عمر عبدالرزاق، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تداولت بعض وسائل الاعلام خبراً مفاده اطفاء خدمة الانترنت في قضاء القائم بمحافظة الانبار، في هذا الصدد نود التوضيح أن الخدمة مستمرة ولا وجود لأي اطفاء".

واضاف أن "الوزارة قامت باجراءات تنظيم النقل السلس للخدمة من الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني إلى شركات معتمدة ومسجلة لدى الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

ودعا عبدالرزاق "وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات واستقائها من مصدرها الرسمية".