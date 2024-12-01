مصدر: اعتقالات تطال موظفي مطار البصرة الدولي بعد اضرابهم عن العمل

2024-12-01 13:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، بتنفيذ حملة اعتقالات طالت عددًا من الموظفين المحتجين بمطار البصرة الدولي بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوّة أمنية شرعت بتنفيذ حملة اعتقالات بحق عدد من الموظفين الذين بدأوا اليوم إضرابًا عن العمل احتجاجًا على قرار فصل المطارات عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجويّة.

وأضاف، أن" حملة الاعتقالات تهدف لإنهاء إضراب الموظفين داخل المطار وانهاء الوقفة الاحتجاجية في محاولة لإعادة المطار إلى الوضع الطبيعي واستئناف العمل.

وجدد عشرات الموظفين بمطار البصرة الدولي، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، إضرابهم عن العمل احتجاجًا على قرار فصل المطارات عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجويّة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" العشرات من موظفي مطار البصرة، جددوا اليوم احتجاجاتهم وإضرابهم عن العمل بالمطار، مطالبين بإلغاء قرار فصل إدارة المطار عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وإبقائها تحت إدارة الشركة".

وأضاف، أن" الموظفين هددوا بتوسيع الإضراب لأيام إضافية ووقف العمل بالمطار في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".