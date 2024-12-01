استمرار اضراب موظفي مطار البصرة احتجاجا على قرار فصل المطارات

2024-12-01 13:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

جدد عشرات الموظفين بمطار البصرة الدولي، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، إضرابهم عن العمل احتجاجًا على قرار فصل المطارات عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجويّة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" العشرات من موظفي مطار البصرة، جددوا اليوم احتجاجاتهم وإضرابهم عن العمل بالمطار، مطالبين بإلغاء قرار فصل إدارة المطار عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وإبقائها تحت إدارة الشركة".

وأضاف، أن" الموظفين هددوا بتوسيع الإضراب لأيام إضافية ووقف العمل بالمطار في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".

وتظاهر العشرات مو موظفي مطاري بغداد والبصرة، يوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، داخل المطارين احتجاجًا على قرار فصل المطارات عن الملاحة الجويّة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" العشرات من موظفي مطار بغداد نظموا وقفة احتجاجية داخل المطار، للمطالبة بإيقاف قرار فصل المطارات عن الملاحة الجوية، كما نظم العشرات من موظفي مطار البصرة وقفة هي الأخرى رفعت المطالب ذاتها بمطار بغداد".

وأضاف، أن" الموظفين طالبوا بوقف قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية، فيما اعتبروه بأنه مجحف، كما أعلنوا عن رفض استثمار المطارات لمؤسسة ifc، ورفض تحويل المطارات الى مديرية المطارات، وربطها بالقسم الفني في وزارة النقل".

وأشار مراسلنا، إلى وجود أنباء عن إغلاق صالات الاستقبال والمغادرة للمطارين في بغداد والبصرة، إلى حين تحقيق مطالب المحتجين وتلبيتها.









