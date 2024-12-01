السوداني والملك عبد الله يبحثان "هاتفيا" أوضاع المنطقة وخاصة "السورية"

2024-12-01 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، أوضاع المنطقة وخاصة الاحداث الأخيرة في سوريا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني اجرى، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين"، مبينا أنه "جرى خلاله التباحث في آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة الأحداث في سوريا، واستمرار العدوان الصهيوني على أهلنا في غزّة".

وأكد السوداني خلال الاتصال بحسب البيان، "ضرورة تنسيق الجهود، ودعم العراق للعمل العربي والدولي المشترك لمواجهة التحديات"، مؤكداً أن الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها، ليس للعراق فحسب بل لكل دول المنطقة".

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى "ضرورة العمل على وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني الصامد".