الاتصالات تنفي إطفاء الإنترنت بقضاء القائم في الأنبار

2024-12-01 13:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

نفت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، إطفاء خدمة الإنترنت في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عمر عبدالرزاق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بعض وسائل الإعلام تداولت خبراً مفاده إطفاء خدمة الإنترنت في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، وفي هذا الصدد نود التوضيح، أن الخدمة مستمرة ولا وجود لأي إطفاء".

وأضاف، أن "الوزارة قامت بإجراءات تنظيم النقل السلس للخدمة من الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني إلى شركات معتمدة ومسجلة لدى الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية"، داعية "وسائل الإعلام الى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية".