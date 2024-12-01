بمشاركة عربية ودولية.. انطلاق فعاليات مهرجان العراق الدولي للأطفال

2024-12-01 13:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجي

افتتحت مؤسسة الهدى لثقافة الأطفال والناشئين، اليوم الأحد، بالتعاون مع فريق التواصل الحكومي، فعاليات مهرجان العراق الدولي للأطفال على أرض معرض بغداد الدولي.

وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي،عدنان العربي ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فعاليات مهرجان العراق الدولي الثالث للأطفال انطلقت، اليوم، على أرض معرض بغداد الدولي برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبالتعاون مع فريق التواصل الحكومي لمكتب رئيس الوزراء".

وأضاف أن "هذا المهرجان يشارك فيه العديد من الدول العربية والأجنبيّة، حيث يهتم بالطفل والطفولة، وهناك مشاركة كبيرة وحضور غفير"، مشيراً إلى أن "هذا المهرجان يستمر لمدة سبعة أيام انطلاقاً من 1-12 والى غاية 7-12".

وتابع أن "هذا المهرجان يحمل في طياته الكثير من الجنبة الثقافية والعلمية والجنبة التوعوية وهناك مشاركة أجنبية وعربية واسعة"، معرباً عن شكره "للقائمين على هذا المهرجان من مؤسسة الهدى لثقافة الناشئين لرعايتها لمثل هكذا مهرجان تهتم بالطفل والطالب العراقي".











