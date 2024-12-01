وزير الإعمار يضع الحجر الأساس لمشاريع مجسري النسيج والعروبة في الديوانية

2024-12-01 13:35:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

وضع وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، اليوم الأحد، الحجر الأساس لمشاريع مجسري النسيج والعروبة في الديوانية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، وضع اليوم الحجر الأساس لمشاريع مجسر النسيج ومجسر العروبة وطريق الدغارة الحولي في محافظة الديوانية".

وأضاف، أن "المشاريع ستنفذ بإشراف مديرية البلديات العامة التابعة للوزارة، بحضور محافظ الديوانية عباس الزاملي".