حملة في كوردستان للتوعية من "الإيدز".. 61 حالة إصابة غالبيتهم أجانب

2024-12-01 13:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنفذ حكومة إقليم كوردستان، حملة توعية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وقالت مديرة الوقاية الصحية في اربيل د. بيريفان عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن هناك حالات مصابة بالفيروس في الإقليم، إلا أن معظم المصابين هم من الأجانب الذين تم إعادتهم إلى بلدانهم بعد تسجيلهم.

وأكدت، أن هناك 61 حالة إصابة بالإيدز في الإقليم، منها 34 حالة في أربيل، و21 حالة في السليمانية، و6 حالات في دهوك.

وأضافت عدنان أن الإجراءات الطبية اللازمة قد تم اتخاذها بحق المصابين، وأنهم يخضعون للملاحظة الطبية المستمرة.

وأشارت إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل عبر عدة طرق، أبرزها ممارسة الجنس غير الآمن، واستخدام معدات طبية ملوثة، بالإضافة إلى نقل الدم.

وتنظم حكومة إقليم كوردستان سنوياً فحوصات مجانية لفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى حملات توعية عبر المؤسسات الصحية.

وتشمل هذه الحملات مراكز الفحص المبكر للموظفين في القطاع الخاص والأفراد الراغبين في الزواج.