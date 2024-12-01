الأعرجي يبحث مع السفير التركي آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية

2024-12-01 13:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع السفير التركي لدى بغداد أنيل بورا إينان، آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل السفير التركي لدى بغداد، أنيل بورا إينان".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية، ومناقشة الملفات المشتركة العراقية التركية، الى جانب التأكيد على أهمية استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وبما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة العليا للبلدين".

وأكد الأعرجي، بحسب البيان "على موقف العراق الرسمي تجاه ما يجري في سوريا الشقيقة من أعمال الجماعات الإرهابية والذي عبر عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس بشار الأسد".