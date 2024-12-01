رئيس الوزراء: الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها

2024-12-01 13:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء أجرى اتصالاً هاتفياً بعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، جرى خلاله التباحث في آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة الأحداث في سوريا، واستمرار العدوان الصهيوني على أهلنا في غزّة".

وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، "ضرورة تنسيق الجهود، ودعم العراق للعمل العربي والدولي المشترك لمواجهة التحديات"، مشيراً الى أن "الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها، ليس للعراق فحسب بل لكل دول المنطقة".

ولفت إلى "ضرورة العمل على وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني الصامد".