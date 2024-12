بزشكيان: ليس لدينا أي أطماع تجاه حدود الدول الأخرى

2024-12-01 14:06:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن بلاده ليس لها أي أطماع تجاه حدود الدول الأخرىوأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مسعود بزشكيان قال في كلمة أمام البرلمان، "إيران لم تسعَ أبداً إلى توسيع دائرة الحرب والقتل". وأضاف: "أولئك الذين يتحدثون باسم حقوق الإنسان والسلام، يدعمون الحرب والقتل في المنطقة، ما يؤدي إلى إزهاق […]

