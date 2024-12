خلال بطولة خليجي 26.. اتحاد الكرة يبلغ الأندية باستمرار دوري النجوم

2024-12-01 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أبلغ الاتحاد العراقي لكرة القدم، أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم باستمرار مباريات دوري النجوم خلال بطولة خليجي 26. وذكر الاتحاد في كتاب رسمي ابلغ خلاله الاندية وحصلت “عراق اوبزيرفر”، على نسخة منه، “باستمرار مباريات بطولة دوري نجوم العراقي خلال فترة إقامة بطولة خليج 26 بما يضمن استمرار المنافسة والارتقاء بمستوى البطولة”. …

