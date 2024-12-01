تنس كرة القدم.. إنجازات تاريخية رغم التحديات

2024-12-01 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – عبد الرحمن حميدنجح منتخب تنس كرة القدم بقيادة المدرب، أسعد الساعدي، بتحقيق نتائج متميزة خلال العام الحالي وهذا الإنجاز يعكس تطور مستوى التنس العراقي ويؤكد قدرة الرياضيين العراقيين على المنافسة في المحافل الدولية رغم الظروف الصعبة.ظروف إعداد قاسيةوقال مدرب المنتخب، أسعد الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" على الرغم من النجاح الذي تحقق في بطولة العالم ، إلا أن التحضير لبطولة العالم لم يكن سهلاً، مشيرا الى أن المنتخب واجه الكثير من الصعوبات نتيجة غياب الدعم المادي والمعنوي من الجهات المعنية".وأضاف أن" التدريبات تمت في ظروف قاسية بسبب عدم توفر القاعات الرياضية المجهزة، مما أجبر الكوادر الإدارية والفنية على تحمل تكاليف استضافة اللاعبين الذين جاؤوا من محافظات مختلفة، في ظل ميزانية محدودة لم تلبِ احتياجات الفريق".بطولة العالم 2025: فرصة ضائعةوكشف الساعدي عن أن" العراق كان قريباً من استضافة بطولة العالم لكرة التنس في عام 2025، لكن نقص الدعم والرفض الحكومي لطلبات إنشاء قاعة رياضية أدى إلى اعتذار الاتحاد العراقي عن استضافة الحدث"، مؤكداً أن" المنتخب سيعمل على تحقيق نتائج مميزة لإبراز اسم العراق في المحافل العالمية".مطالب بدعم الرياضة العراقيةوفي ختام حديثه، شدد الساعدي على أهمية تقديم الدعم اللازم للرياضات المختلفة في العراق، مؤكداً أن" الرياضة تمثل وسيلة فعالة لتعزيز صورة البلاد عالمياً، داعياً إلى تكريم الإنجازات الرياضية، عاداً التحفيز المعنوي والمادي هو الحجر الأساس لاستمرار النجاحات على المستويين المحلي والدولي".رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها الرياضة العراقية، يثبت لاعبو ومدربو منتخب كرة التنس، أن الإرادة والعمل الجماعي يمكن أن يتغلبا على المعوقات. لكن لتحقيق استدامة هذه النجاحات، يجب أن تتكاتف الجهات المعنية لدعم الرياضة بكافة أشكالها، وتعزيز مكانة العراق في الساحة الرياضية الدولية.