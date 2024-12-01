أحمد صلاح: جاهزون لمواجهة الغد وهدفنا تجاوز الأخطاء السابقة

2024-12-01 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب فريق الشرطة، أحمد صلاح، جاهزية فريقه لملاقاة فريق بيرسبوليس الإيراني غداً، في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا (النخبة)، والتي ستُقام على ملعب حمد بن خليفة في قطر.وقال صلاح في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن مستعدون تماما لمباراة الغد ، ونسعى لتجاوز الأخطاء التي وقعنا فيها في المباريات السابقة، وهدفنا هو تقديم أداء قوي والقتال من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيرسبوليس".وأضاف صلاح أن " الاستعدادات للمباراة كانت مشابهة للاستعدادات لأي مباراة أخرى، حيث تم التركيز على تحسين الجوانب النفسية والتكتيكية للفريق".وتابع صلاح: "نعتذر للجماهير قبل كل شيء، فكما نعلم، كرة القدم في بعض الأحيان لا تكون منصفة".