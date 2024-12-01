وزير العمل يعلن إطلاق المنحة الطلابية لشهري حزيران وتشرين الأول

2024-12-01 14:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، اطلاق المنحة الطلابية لشهري حزيران وتشرين الأول لأكثر من مليونين و300 الف طالب من أبناء المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية.

وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي بالوزارة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الهيئة وبالتنسيق مع وزارة التربية تمكنت من تأمين مبالغ المنحة البالغة اكثر من 167 مليار دينار"، مبيناً انه "تم اكمال إجراءات احتساب مبالغ المنحة لشهر تشرين الثاني وارسالها الى وزارة التربية لطلب تمويل المبلغ"، لافتاً الى "إيقاف صرف المنحة في حال انقطاع او غياب الطالب اكثر من ثلاثة أيام في الشهر الواحد".

ودعا رئيس الهيئة، بحسب البيان، الأسر إلى "التوجه لمنافذ الصرف لغرض استلام المنحة التي ستصرف مع دفعة الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الأول"، منوها إلى ان "المنحة الطلابية لشهري حزيران وتشرين الأول ستصرف بشكل تدريجي لغاية يوم غد بعد اكمال رفع المبلغ بشكل كامل من قبل مصرف الرافدين"، راجيا من الاسر "الانتظار لحين ذلك".