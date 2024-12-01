وزير النقل يؤكد أهمية العمل التكاملي بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية

2024-12-01 14:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع – حسن الفواز

أكد وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي ،اليوم الأحد، على أهمية العمل التكاملي بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية ، فيما أشار إلى أن الوزارة حققت تطوراً في أدائها وتقدماً في نسب إنجاز المشاريع.

وقال السعداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة استضافت اليوم رئيسة لجنة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء الحكومي، ليلى التميمي وأعضاء من مجلس النواب وأعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة التقرير السنوي الفصلي الثالث لمشاريع وزارة النقل ونسب الإنجاز وما تم إنجازه".

وأضاف أن "اللجنة قدمت نصائح وملاحظات ومقترحات على أداء الوزارة، إذ استفدنا منها كثيرا وسنضعها موضع التنفيذ وستحظى باهتمام بالغ من قبلنا"، مبيناً أن "هناك تطوراً في أداء الوزارة، كما أن هناك تقدماً في نسب الإنجاز للمشاريع".

ولفت إلى أن "هناك عملاً تكاملياً بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية أيضاً باعتبارنا شركاء في بناء الوطن ، وبالتالي مثل هكذا لقاءات واجتماعات من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي وأداء الوزارة".