المالية النيابية تستضيف وكيل وزارة النفط لمناقشة مشروع قانون الموازنة العام

2024-12-01 14:50:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - وسام الملا

استضافت اللجنة المالية النيابية،اليوم الأحد، وكيل وزارة النفط لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" اللجنة المالية النيابية،استضافت اليوم ،الكادر المتقدم لوزارة النفط ووكيلها لشؤون الاستخراج ، باسم محمد خضير، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) خضير عباس عبد ،ومدير عام الدائرة الاقتصادية علاء الياسري ،ومدير الدائرة القانونية في الوزارة سلام حمدان".

وأضاف أن" الاستضافة جاءت لمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023- 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023".