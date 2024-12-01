مجلس الاستخبارات الوطني يناقش مستجدات الاحداث والتطورات الأخيرة على الساحة السورية

2024-12-01 14:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس الاستخبارات الوطني، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، جلسته السادسة عشرة لعام 2024 برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس حسب بيان له تلقته "بغداد اليوم"، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، حيث جرى مناقشة مستجدات الاحداث والتطورات الأخيرة على الساحة السورية والتهديدات التي قد تنتج عنها".

واكد المجلس، وفقا للبيان، أن" ما يجري في سوريا هي اعمال إرهابية وسيقف العراق الى جانب الشعب السوري الشقيق وجيشه في مواجهة الإرهاب".

وأكمل البيان، أن" المجلس ناقش الإجراءات الواجب اتخاذها، حفاظا على الامن القومي العراقي، كما اتخذ جملة من التوصيات والتي سيتم عرضها أمام انظار القائد العام للقوات المسلحة.