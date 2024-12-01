العراق يقضي على "كبسات" تيك توك بإيقاف الحوالات المالية لوكلائها

2024-12-01 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، بإيقاف الحوالات المالية لوكلاء شركة "تيك توك" داخل البلاد.

وبحسب وثيقة صادرة عن المركز العراقي، اطّلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "القرار جاء بناء على كتاب من وزارة الاتصالات العراقية".

وطبقاً لهذا الطلب، وجه البنك المركزي، المصارف المجازة كافة، والمؤسسات غير المصرفية في العراق، بـ"إيقاف الحوالات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة (تيك توك) داخل العراق".

ووفق هذا الإجراء، ستتقلص الواردات المالية لمستخدمي تطبيق "تيك توك" في العراق، إذ لن تنفعهم بعد عمليات "الكبس" والهدايا التي يوفرها التطبيق ويبعثها المشتركون بين بعضهم البعض، والتي تباع وتشترى من متاجر الأجهزة والهواتف الذكية.

التكبيس على تطبيق تيك توك هو مصطلح يشير إلى آلية معينة يستخدمها بعض المستخدمين للحصول على مكافآت أو مزايا داخل التطبيق من خلال التفاعل مع المحتوى بشكل مكثف. يشمل التكبيس عادةً تفاعل المستخدمين مع مقاطع الفيديو، مثل المشاهدة المستمرة أو التفاعل مع التحديات والعروض، بهدف جمع نقاط أو جوائز. هذه الجوائز قد تكون على شكل "هديا افتراضية" يمكن تحويلها إلى أموال حقيقية عبر آلية معينة.

العملية تتم من خلال شراء "عملات تيك توك" التي تُستخدم لشراء الهدايا الرقمية، والتي يمكن إرسالها إلى منشئي المحتوى كدعم. بعد جمع كمية معينة من هذه الهدايا الافتراضية، يمكن للمستخدمين تحويلها إلى أموال حقيقية.