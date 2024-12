برئاسة الاعرجي.. مجلس الاستخبارات الوطني يناقش تهديدات مستجدات الساحة السورية

2024-12-01 15:09:12 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ناقش مجلس الاستخبارات الوطني، اليوم الأحد، تهديدات مستجدات الساحة السورية. وذكرت مستشارية الأمن القومي، في بيان تلقته عراق اوبزيرفر، أن “مجلس الاستخبارات الوطني عقد اليوم، جلسته 16، برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، وبحضور أعضاء المجلس”.

