التقاعد تعلن استكمال إجراءات اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول الحالي

2024-12-01 15:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة التقاعد، اليوم الاحد، عن استكمال إجراءات اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول الحالي. وقال وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، “عراق اوبزيرفر”، إنه “تم استكمال إجراءات تنفيذ رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول 2024 وارسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال إجراءات الصرف”.

