2024-12-01 15:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأصدر مجلس القضاء الأعلى، امراً بإيقاف قرار إقالة رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عادل الصميدعي وإعادته لمنصبه لحين حسم الدعوى.

