إطلاق المنحة الطلابية لشهري حزيران وتشرين الأول لأكثر من مليونين و300 ألف طالب

المدى/بغدادأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي عن إطلاق المنحة الطلابية لشهري حزيران وتشرين الأول لأكثر من مليونين و(300) ألف طالب من أبناء المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية. وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، في بيان تلقته (المدى) أن "الهيئة، بالتنسيق مع وزارة التربية، تمكنت من تأمين مبالغ المنحة التي بلغت أكثر من (167) […]

