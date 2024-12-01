قبيل انعقاد جلسة البرلمان.. المشهداني يحث الكتل السياسية على التصويت لقانون "العفو العام"

2024-12-01 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، الكتل السياسية للتصويت على قانون "العفو العام".

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية".

وأكد رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع، بحسب البيان، أن واجبنا الشرعي والإنساني، يحتم علينا التصويت على قانون العفو العام نصرة للمظلومين واستجابة للشارع العراقي الذي ينتظره بفارغ الصبر".

ويعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الثامنة عشرة للدورة الانتخابية الخامسة، لمناقشة عدد من القوانين الخلافية.

وسيتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

















