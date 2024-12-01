ممنوع من دخول العراق.. هروب مسافر إيراني محتجز في مطار النجف

2024-12-01 15:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الأحد، بهروب مسافر إيراني من مركز احتجاز في مطارالمحافظة الدولي.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية أوقفت مسافراً إيراني الجنسية في مطارالنجف الدولي، كون اسمه موجود ضمن قائمة الممنوعين من دخول العراق".

وبينالمصدر، أن "المسافر الإيراني بعد توقيفه في مركز احتجاز المسافرين داخلالمطار، تمهيداً لإعادته عبر الطائرة القادم على متنها من إيران، استطاع الهرب عبرإحدى بوابات الخروج من المطار بسبب ضعف الإجراء الأمني فيها".

وتابعأن "هناك استنفار أمني من قبل الأجهزة الأمنية في المطار وشرطةالمحافظة لملاحقته واعتقاله".