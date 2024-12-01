النزاهة العراقية توقع مذكرة تفاهم مع إسبانيا لمكافحة الفساد

2024-12-01 15:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وقعت هيئة النزاهة العراقية والادعاء العام الإسباني، يوم الأحد، مذكرةتفاهم لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الفساد والوقايةمن تداعياته.

وذكرتالهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المذكرة التي وقعها عن الجانب العراقيرئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، وعن الجانب الإسباني المدعي العامفي مملكة إسبانيا الفارو غارسيا اورتيز.

وأشارتإلى أن المذكرة تأتي ضمن أعمال تعزيز التعاون الدولي بما ينسجم مـع نص الفصلالسادس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تشجع البلدان الأعضاء علىتبادل أقصى ما يمكن من المساعدة الفنية في خططها وبرامجها لمكافحة الفساد،والوقاية منه.

وتهدفالمذكرة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته عبر أنشطة متنوعة،منها: متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة لدى الهيئات الوطنية وملفاتالتعاون الدولي الخاصة باسترداد الأموال المتحصلة من الفساد وتسليم المطلوبين،وتبادل الرؤى والسياسات والتجارب والدراسات الرامية إلى إعداد إستراتيجيات شاملةلمنع الفساد والتصدي له، وتنفيذ الخطط الفنية المتصلة بمجالات التعاون.

واشتملتمواد المذكرة على إثراء تجارب ومعارف الطرفين في الجوانب الرقابية المختلفة،وتفعيل البرامج الفنية للتدريب التي ترتكز على تطوير القدرات الاحترافية للجانبينبهذا الصدد، وتبادل الدراسات والبحوث في ميدان الوقاية من الفساد ومكافحته وتيسيرنشرها من خلال الإصدارات الدورية والمجلات الأكاديمية الرصينة.

كماتتضمن المذكرة تعزيز التعاون الثنائي في مجال التوعية الاجتماعية، لا سيما في مجالالبحث في المسببات الاجتماعية للفساد وتجلياته؛ من أجل نشر المعلومات المتصلةبمنهجيات وأصناف العمل الوقائي وبناء القيم الأخلاقية المرتبطةبالنزاهة والشفافية.