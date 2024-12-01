مستشارة حكومية: خطة لإدخال النساء إلى سوق العمل

2024-12-01 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

كشفت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة، وعضو المجلس الأعلى لشؤون المرأة، شهباء أحمد العزاوي، اليوم الأحد، عن خطة مستقبلية لدخول الفتيات في سوق العمل، فيما بينت اهتمام الحكومة بملف المرأة وتمكينها تعليمياً وصحياً واقتصادياً وقيادياً داخل مؤسساتها.

وقالت العزاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "المجلس الأعلى لشؤون المرأة، عمل على تنفيذ مقررات ميثاق حقوق المرأة من خلال مكاتبه وبالإشراف على دائرة المرأة الوطنية"، مشيرة إلى أن "المجلس حريص على الاهتمام بملف المرأة وتمكينها تعليمياً وصحياً واقتصادياً وقيادياً داخل المؤسسات الحكومية".

وأضافت أنه "تم الالتفات الى المرأة الريفية والمهندسة الزراعية، من خلال إنشاء مشاريع جديدة وبناء قرى ذكية وتدريب النساء العاملات في القطاع الزراعي"، لافتة إلى أن "المجلس الآن في طور تنفيذ الخطط المستقبلية، وتدريب الفتيات للدخول في سوق العمل، بدءاً بإطلاق دليل التنمية المتطورة للفريق الوطني الذي يضم خمسة آلاف فتاة كمرحلة أولى وستنبثق عنه جوانب قانونية وصحية وتعليمية وزراعية".

وتابعت العزاوي أن "المجلس ملتزم بتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقرارات المجلس الأعلى، بتنظيم ورش وعقد ندوات خاصة بالمرأة واهتماماتها في كل التخصصات، ومنها الهندسة وإدارة المشاريع ومواجهة الصعوبات في أرض العمل ميدانيا".