اللواء رسول: العمليات العسكرية ضد عصابات داعش مستمرة وحققنا نتائج إيجابية

2024-12-01 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - أحمد الفراجي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، أن العمليات العسكرية ضد عصابات داعش مستمرة، فيما أشار الى القبض على قادة بارزين ضمن تلك العصابات.

وقال رسول، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الإرهابية مستمرة وفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مع التأكيد على ملاحقة فلول التنظيم بشكل دقيق ومستمر".

وأضاف، أن "الجهود الاستخباراتية تلعب دوراً محورياً في هذه العمليات"، مشيدا "بالدور البارز لمديرية الاستخبارات العسكرية في تنفيذ مهام المراقبة المستمرة والتخطيط الدقيق".

وأشار، الى أن "العمليات النوعية التي يتم تنفيذها، تشمل مناطق جبال بلكانة وحمرين وعمق الصحراء"، مبينا أن "هذه العمليات تتم بالتنسيق الكامل بين قيادة العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بالإضافة إلى الدعم الجوي الذي توفره القوة الجوية وطيران الجيش".

ولفت، الى أنه "تم القضاء على عدد من قادة العصابات الإرهابية البارزين، من بينهم ما يُسمى بـ"والي العراق" وعدد من معاونيه، فضلاً عن تحقيق نتائج إيجابية مؤخراً من خلال ضربة جوية دقيقة في مناطق تلال حمرين".