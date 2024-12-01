إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الأول

2024-12-01 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأحد، إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الأول 2024 لأكثر من مليوني أسرة، فيما أشار إلى شمول أكثر من 6 آلاف أسرة جديدة ضمن الوجبة الخاصة بالمعاقين والأطفال الأيتام ومرضى السكري.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد الموسوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الأول 2024 شمل مليونين و(1,283,358) أسرة، فضلاً عن شمول (6,447) أسرة جديدة ضمن الوجبة الخاصة بالمعاقين والأطفال الأيتام ومرضى السكري"، داعياً "الأسر إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام إعاناتهم".

وأشار إلى، أن "عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و(550) ألف أسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (372) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (577) ألف أسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (88) مليار دينار".

وأضاف، أن "الهيئة أكملت إصدار بطاقة الكي كارد لـ(6,447) أسرة جديدة بالحماية الاجتماعية لشهر كانون الأول ضمن الوجبة الخاصة بالمعاقين والأطفال الأيتام ومرضى السكري، وبإمكانهم مراجعة منافذ الصرف لاستلام مبالغ الإعانة لشهر كانون الأول".