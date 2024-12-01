2024-12-01 16:00:04 - المصدر: ايشان

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، تعميما الى المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة بإيقاف التحويلات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة تيك توك داخل العراق. وجاء في نص الوثيقة التي اطلعت عليها منصة “إيشان”، إنه “إشارة الى كتاب وزارة الاتصالات المرقم (س/ 1145) في 2024/11/4 تقرر إيقاف التحويلات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة […]

ظهرت المقالة لن يكون “مصدر رزق” بعد الآن.. العراق يوقف التحويلات المالية لوكلاء شركة “تيك توك” أولاً على ايشان.



