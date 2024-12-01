2024-12-01 16:00:05 - المصدر: الطاقة

يشهد قطاع الكهرباء في العراق إجراءات عاجلة جديدة، من شأنها إنقاذ المنظومة الكهربائية من الأزمة التي تواجهها حاليًا، في ظل موجة البرد التي تضرب البلاد، وغياب إمدادات الغاز من الخارج. وبحسب بيان للوزارة، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)؛ فإن "الكهرباء" العراقية تسعى بشكل متواصل للنهوض بقطاع الطاقة وتنويع مصادرها، في ظل تعرض المنظومة …

إقرأ: قطاع الكهرباء في العراق يشهد إجراءً عاجلًا لمواجهة "البرد" على منصة الطاقة



