الشمري: اعادة فتح طريق اغلق قبل 21 عاما بديالى

2024-12-01 16:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلن محافظ ديالى عدنان الشمري، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، عن إعادة فتح طريق اغلق قبل 21 عاما لدواعي أمنية.

وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "طريق فرعي خلف مبنى محافظة ديالى باتجاه بلدية بعقوبة والذي اغلق قبل 21 عاما لدواعي امنية تم اصدار الأوامر بإعادة فتحه من جديد امام حركة الأهالي والمركبات".

وأضاف أن "استراتيجيتنا تعتمد على إعادة ما تبقى من الطرق المغلقة في بعقوبة وبقية مدن ديالى خاصة وان الأوضاع الأمنية مستقرة ولم يعد هناك أي مبرر لغلق أي طريق" مؤكدا بان "إعادة فتح الطرق تتم من خلال لجان امنية تأخذ على عاتقها دراسة فتح الطرق".

وأشار الى أن "الامن في ديالى مستقر ونسعى من خلال فتح الطرق إعطاء رسائل إيجابية والسعي في خلق مرونة في حركة الأهالي بين المناطق".