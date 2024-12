محافظ ذي قار: مبنى تربية ذي قار سيكون من أكبر البنايات الإدارية في المحافظة

2024-12-01 16:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قام محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي صباح اليوم الأحد بزيارة ميدانية لموقع مشروع بناء دائرة تربية ذي قار، ضمن سلسلة زيارات ميدانية لمتابعة المشاريع قيد التنفيذ في المحافظة. وأكد الإبراهيمي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن العمل يجري بوتيرة متسارعة في طوابق البناية، مشيدا بالجهود المبذولة من...

