اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةقناة الجزيرةموسوعة الفيديوهات › فيديو | شاهد| قصف جوي على مستشفى حلب الجامعي

فيديو | شاهد| قصف جوي على مستشفى حلب الجامعي

2024-12-01 16:20:02 - المصدر: قناة الجزيرة