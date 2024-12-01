2024-12-01 16:54:04 - المصدر: ايشان

كتب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، عبر منصة “إكس”: “لن تُسبى زينب مرتين”، رداً على منشور لأوس الخفاجي، تحدث عن خطر الإرهابيين وحراكهم في سوريا، وتهديدهم بالوصول إلى مرقد السيدة زينب في دمشق. وجاء في منشور الخفاجي: “? مايحصل في سوريا شأن داخلي ? ثورة شعبية ضد نظام طاغي ? ثورة ضد الاحتلال […]

ظهرت المقالة رداً على أوس الخفاجي.. مستشار الأمن القومي العراقي: “لن تُسبى زينب مرتين” أولاً على ايشان.



